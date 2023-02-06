В Польше заявили о возможности третьей мировой войны из-за конфликта на Украине

В Польше заявили о возможности третьей мировой войны из-за конфликта на Украине. Об этом в интервью испанскому изданию El Mundo сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет РИА Новости.

По словам Моравецкого, сам кризис закончится когда Россия уйдет с территории Украины — добровольно или принудительно.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов о том, означает ли «принудительная форма» третью мировую войну, польский премьер отметил, что «все сценарии учитываются».

Ранее стало известно, что Польша построит на границе с Калининградской областью электронный забор.