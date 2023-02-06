Пушилин сообщил о применении ВСУ химического оружия под Угледаром и Артемовском

Применение химического оружия вызывает у бойцов рвоту и потерю сознания.

Пушилин сообщил о применении ВСУ химического оружия под Угледаром и Артемовском. Об этом в понедельник, 6 февраля, пишет РИА Новости.

Глава ДНР отметил, что химикаты сбрасывают с беспилотников по расположениям подразделений ВС РФ. Также он отметил, что жалобы от бойцов поступают минимум три недели.

«По заявлениям наших подразделений, командиров, которые выходили уже с такой информацией, это не только на Артемовском направлении, но и на Угледарском направлении, есть факты применения химических составов, которые вызывают недомогание у наших военнослужащих», — рассказал Пушилин.

По словам командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова, применение химического оружия вызывает у бойцов рвоту и потерю сознания.