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В центре Рязани задержали 37-летнего мужчину с наркотиком
Против мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, перевозка и хранение наркотических средств в крупном размере без цели сбыта»).

В центре Рязани задержали 37-летнего мужчину с наркотиком. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В субботу, 4 февраля, на улице Новой сотрудники ППС заметили прохожего, который при виде полицейский машины начал нервничать и ускорил шаг. Его остановили и во время беседы предположили, что мужчина может быть причастен к незаконному обороту наркотиков.

Прибывшие на место сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков нашли у 37-летнего жителя Рязани колбы и полиэтиленовый пакет с кристаллическим веществом. Экспертиза показала, что это был мефедрон массой 3,4 грамма.

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, перевозка и хранение наркотических средств в крупном размере без цели сбыта»).