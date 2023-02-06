У жительницы Пронского района забрали сына, которого она не кормила и оставляла ночевать в подъезде. Об этом
Сотрудники полиции проводили рейд и проверял состоящие на учете семья. Выяснилось, что в одном из сел района восьмилетний мальчик живет в ненадлежащих условиях. Ребенок сам рассказал правоохранителям, что мать его часто не кормит. В ноябре на его просьбу о еде, женщина ответила, что у нее нет денег. Мальчик пошел на улицу, познакомился там со сверстником, после чего его накормила мать нового знакомого. Также ребенок рассказал, что один раз мать не пустила его домой и он ночевал в подъезде.
Инспектор по делам несовершеннолетних Вера Дерюгова сообщила, что мальчика временно определили в детское отделение Новомичуринской межрайонной больницы. Его мать от правоохранителей скрывалась, с ней удалось поговорить только на следующий день после проверки.
В официальной группе Пронского района «ВКонтакте»
В настоящее время органы опеки и полиция готовят материалы для привлечения женщины к административной ответственности.
Фото группы «Пронский район»