У жительницы Пронского района забрали сына, которого она не кормила и оставляла ночевать в подъезде

Мать оставила восьмилетнего ребенка на попечение соседей, а сама на неделю ушла выпивать.

У жительницы Пронского района забрали сына, которого она не кормила и оставляла ночевать в подъезде. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

Сотрудники полиции проводили рейд и проверял состоящие на учете семья. Выяснилось, что в одном из сел района восьмилетний мальчик живет в ненадлежащих условиях. Ребенок сам рассказал правоохранителям, что мать его часто не кормит. В ноябре на его просьбу о еде, женщина ответила, что у нее нет денег. Мальчик пошел на улицу, познакомился там со сверстником, после чего его накормила мать нового знакомого. Также ребенок рассказал, что один раз мать не пустила его домой и он ночевал в подъезде.

Инспектор по делам несовершеннолетних Вера Дерюгова сообщила, что мальчика временно определили в детское отделение Новомичуринской межрайонной больницы. Его мать от правоохранителей скрывалась, с ней удалось поговорить только на следующий день после проверки.

В официальной группе Пронского района «ВКонтакте» уточнили , что женщина оставила ребенка на попечение соседей, а сама на неделю ушла выпивать.

В настоящее время органы опеки и полиция готовят материалы для привлечения женщины к административной ответственности.

Фото группы «Пронский район»