SHOT: в небе над Калугой сбили украинский дрон-камикадзе

В небе над Калугой сбили украинский дрон-камикадзе. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По данным канала, в Калужской области украинский БПЛА сбила система ПВО «Калужский лесочек». Дрон летел на малой высоте, врезался в дерево и через несколько сотен метров упал между стволов.

Уточняется, что это советский Ту-141 «Стриж». ВСУ переделывает их в дроны-камиказде путем установки взрывчатки, поражающих элементов и дополнительного бака для топлива. Дальность полета беспилотника — 1 000 километров.

Ранее появились кадры взрыва беспилотника.