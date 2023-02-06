Сергея Филимонова сняли с поста замсекретаря рязанского отделения «Единой России»

В Рязани с поста замсекретаря регионального отделения «Единой России» сняли Сергея Филимонова. Об этом сообщил сайт партии.

Первым заместителем секретаря регионального отделения «Единой России» стал председатель Рязанской областной думы Аркадий Фомин.

С депутатами и депутатскими объединениями работать теперь будет первый зампредседателя регионального парламента Александр Шевырев. Именно это направление ранее курировал Филимонов.

Смену кадров подтвердили в пресс-службе партии изданию «Вид сбоку». Там отметили, что «ротация происходила в соответствии с уставом». Также там добавили, что Сергей Филимонов продолжит возглавлять рязанское городское отделение партии.

На сайте указали, что партийным строительством руководить будет Александр Чайка, проектную деятельность будет курировать вице-губернатор Артем Бранов. Руководителем работы с гражданами будет председатель гордумы Татьяна Панфилова, ректор РГМУ Роман Калинин будет курировать агитационно-пропагандистскую работу, работу с молодежью — начальник отдела областного минобра Виталий Косачев. Кроме того, заместителем избрали руководителя регионального исполкома Юлию Феоктистову.

Заместителя секретаря регионального отделения выберут после согласования кандидатуры для назначения на должность.

Напомним, в декабре 2022 года сына Сергея Филимонова Никиту приговорили к двум с половиной годам колонии-поселения за смертельное ДТП, в котором погиб ребенок.