Рязанская полиция отчиталась об итогах рейдов в минувшие выходные

Сотрудники УМВД зафиксировали 1691 административное правонарушение, раскрыли 39 преступлений.

Рязанская полиция отчиталась об итогах рейдов в минувшие выходные. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В прошедшие выходные в Рязанской области провели массовые рейды по охране общественного порядка.

Сотрудники УМВД зафиксировали 1691 административное правонарушение, раскрыли 39 преступлений.

Во время рейдов изъяли 486 литров нелегального алкоголя, 20 485 пачек нелегально продаваемых сигарет.

Также полицейские задержали двух людей, которые находились в федеральном розыске. Кроме того, в целях профилактики телефонного и интернет-мошенничества полицейские вручали памятки жителям и гостям региона.