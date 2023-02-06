Рязанку с ребенком чуть не переехал автомобиль на пешеходном переходе

В понедельник, 6 февраля, на площади Попова рязанку с ребенком чуть не переехал автомобиль. Об этом девушка сообщила РЗН.инфо.

По словам Анны Громовой, примерно в 7:20 она переходила дорогу с сыном. Перед пешеходным переходом остановили машины, пропуская людей. Когда девушка почти прошла мимо одного автомобиля, он резко тронулся.

«Мы с сыном почти прошли мимо машины и она поехала. Хорошо, что ребенок шел с правой стороны я его дернула вперед. Он перебежал, а я левым боком на капоте еще метр, может, полтора, вперед проехала. Водитель чуть остановился, я соскочила, а женщина, которая шла позади, стала кричать, она едва успела отскочить назад. Я стукнула по лобовому стеклу машины и побежала к сыну. Он ошарашеный стоял смотрел на это все», — вспоминает Анна.

Девушка добавила, что водитель не остановился и уехал с места. От шока рязанка не успела запомнить номера. По словам собеседницы, машина была черного цвета, полностью тонированная, предположительно, это был седан.

«Машина была припорошена снегом слегка, дворники не работали. Скорее всего этот водитель был под чем-то. Я не могу даже предположить… Я бы не обращалась никуда, если бы водитель остановился и вышел из машины. А он просто поехал дальше. Это не нормально», — продолжила рязанка.

Анна отметила, синяков от удара об машину не получила, но есть боль в боку. Девушка надеется, что свидетели инцидента найдутся и откликнутся.