Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с QR-кодами

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с QR-кодами. Об этом газете « Известия » рассказал зампред Центробанка Герман Зубарев.

Он уточнил, что на стенах домов, в подъездах, на остановках, на парковках злоумышленники оставляют объявления, в которых предлагается получить бесплатную консультацию о гарантированной социальной выплате, а для более подробной информации предлагается пройти по QR-коду.

«Когда человек сканирует QR-код, он попадает в чат-бот в мессенджере. Далее выясняется, что ему якобы положена выплата. Пособия для социально незащищенных, выплаты студентам, семьям с детьми — у мошенников заготовлен целый перечень таких обещаний, чтобы завлечь и обмануть как можно больше людей. Далее злоумышленники под предлогом оформления якобы полагающейся выплаты запрашивают у человека личные и финансовые сведения. На самом деле эта информация нужна им для хищения денег с карты», — пояснил Герман Зубарев.

По его словам, подобные объявления с QR-кодом появляются там, где они очень заметны, но при этом их размещение трудно контролировать. Это не новый вариант взаимодействия с жителями городов — раньше, например, рекламу с номерами телефонов часто размещали на асфальте, добавил зампред Банка России.