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Путин подписал закон об обезличенной публикации деклараций депутатов с 1 марта
Согласно документу, с 1 марта 2023 года в отчетной информации о доходах и расходах не будут указывать персональные данные парламентариев, а только обобщенную статическую информацию.

Президент России Владимир Путин подписал закон об обезличенной публикации деклараций депутатов и сенаторов. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации, пишет РИА Новости.

Согласно документу, с 1 марта 2023 года в отчетной информации о доходах и расходах не будут указывать персональные данные парламентариев, а только обобщенную статическую информацию.

По словам главы комитета Госдумы по конституционному законодательству и автор поправок Павла Крашенинникова, для депутатов сохраняются все механизмы подачи деклараций, а уменьшения контроля нет.