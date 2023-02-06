Путин подписал закон об обезличенной публикации деклараций депутатов с 1 марта
Согласно документу, с 1 марта 2023 года в отчетной информации о доходах и расходах не будут указывать персональные данные парламентариев, а только обобщенную статическую информацию.
Президент России Владимир Путин подписал закон об обезличенной публикации деклараций депутатов и сенаторов. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации, пишет
Согласно документу, с 1 марта 2023 года в отчетной информации о доходах и расходах не будут указывать персональные данные парламентариев, а только обобщенную статическую информацию.
По словам главы комитета Госдумы по конституционному законодательству и автор поправок Павла Крашенинникова, для депутатов сохраняются все механизмы подачи деклараций, а уменьшения контроля нет.