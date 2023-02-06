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Польша построит электронный забор на границе с Россией
Барьер протяженностью в 200 километров пройдет по сухопутному участку границы.

Польша построит электронный забор на границе с Россией. Об этом сообщила официальный представитель пограничной стражи республики Анна Михальская, пишет РИА Новости.

Строительство заграждения рядом с Калининградской областью начнется в марте, стоимость работ составит 84 млн долларов. В настоящее время польские пограничники оборудуют границу заграждением из колючей проволоки.

Михальская уточнила, что барьер протяженностью в 200 километров пройдет по сухопутному участку границы.

Представитель погранстражи пояснила, что электронное заграждение — это «система датчиков и камер, благодаря которой можно круглосуточно контролировать границу, независимо от погодных условий, без необходимости находиться на линии границы».

Ранее сообщалось, что Финляндия планирует построить у российской границы забор стоимостью в сотни млн евро.