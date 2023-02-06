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Под Рязанью женщина убила сожителя, ударив его ножом в аорту

В Рязанской области завершили расследование уголовного дела в отношении женщины 1971 года рождения, обвиняемой в убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

28 августа 2022 года в Рязанском районе между сожителями произошел конфликт из-за нежелания женщины возвращаться домой от знакомых, где компания распивала спиртные напитки. Во время конфликта мужчина ударил сожительницу, в ответ та нанесла ему удар ножом и повредила аорту. От ранения потерпевший скончался.

Уголовное дело направили в суд.