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Павел Малков побывал в недавно открытом многофункциональном семейном центре
Центр открылся 23 января для оказания услуг участникам СВО и членам их семей, безработным гражданам, инвалидам, семьям с детьми и беременным женщинам. Он работает по принципу «одного окна».

В понедельник, 6 февраля, губернатор Павел Малков приехал в многофункциональный семейный центр, чтобы посмотреть как организована его работа.

Центр открылся 23 января для оказания услуг участникам СВО и членам их семей, безработным гражданам, инвалидам, семьям с детьми и беременным женщинам. Он работает по принципу «одного окна», для маломобильных граждан есть отдельный зал для приема, для посетителей с детьми оборудована игровая комната. В центре ведут прием специалисты служб занятости и соцзащиты, юридического бюро, МФЦ и комплексного центра «Семья», а также психологи. Посетителям могут помочь оформить соцвыплату, найти работу или поступить на переобучение другой профессии.

С 6 февраля также начал работу мобильный офис МСЦ. Каждый месяц специалисты центра будут выезжать в районы для помощи гражданам.

Павел Малков ознакомился с работой центра, пообщался с сотрудниками и посетителями и отметил его большую востребованность.

«Многофункциональный семейный центр очень важен для региона. Он начал работу совсем недавно. Но уже видно, что это нужно нашим жителям. Такую практику мы обязательно будем тиражировать», — сказал глава региона.

Также Малков отметил, что в дальнейшем такие многофункциональные центры откроют и в районах области, проводя при этом работу по совершенствованию сервисов центра исходя из запросов граждан.