На месте крушения беспилотника под Калугой нашли авиабомбу

Под Калугой на месте крушения беспилотника нашли авиабомбу. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Отмечается, что авиабомба представляет собой осколочно-фугасный боеприпас, внутри которого обычно находится 46 кг взрывчатки и готовые поражающие элементы.

«Бомба была разработана и принята на вооружение в середине 50-х годов в СССР. При ее взрыве образуется пятиметровая воронка, а осколки могут разлетаться в радиусе 100 метров. Судя по всему, из-за низкой высоты полета бомба не сработала и взрыва не произошло», — добавили в сообщении.

Напомним, в Калужской области украинский БПЛА сбила система ПВО «Калужский лесочек». Дрон летел на малой высоте, врезался в дерево и через несколько сотен метров упал между стволов. Кадры взрыва беспилотника попали на видео.