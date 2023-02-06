Митрополит Марк заявил, что во время военных действий можно нарушить заповедь «Не убий»

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк сказал, в условиях военных действий существует возможность нарушить божественную заповедь.

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк ответил на вопрос о том, нарушается ли заповедь «Не убий» во время боевых действий. Соответствующий ролик опубликовали 3 февраля.

«Один православный богослов как-то сказал: истина есть антиномия. А что такое антиномия? Это когда существует две истины, аксиомы, которые противоречат друг другу.

Действительно, существует божественная заповедь „Не убий“, но с другой стороны… существует многовековая практика, когда церковь благословляет своих чад на участие в военных действиях. Конечно, в условиях военных действий существует возможность нарушить божественную заповедь. Одно дело, когда человек выполняет приказ, идет в бой или защищается. И совсем другое, когда он, находясь на войне, убивает безоружного гражданского человека или убивает человека, который поднимает руки и сдается. Вот это называется убийство.

В остальных случаях защита отечества воспринимается часто как некий подвиг, когда человек готов пожертвовать собой ради защиты ближних, ради любви к своему народу и к своему отечеству», — заявил Марк.