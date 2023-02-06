Координатор ЛДПР в Рыбном Александр Стариков решил пойти добровольцем на СВО

Стариков уточнил, что у него имеется опыт службы в армии и воинская специальность.

Координатор ЛДПР в Рыбном Александр Стариков решил пойти добровольцем на СВО. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте».

Стариков рассказал, что несколько его знакомых уже записались добровольцами для участия в СВО, а в нескольких рыбновских семьях мужчин призвали по повесткам.

«Взвесил, подумал и принял решение тоже отправиться, на помощь русским людям, оказавшимся в тяжелой ситуации, вынужденным противостоять западному нашествию», — говорится в посте.

Стариков уточнил, что у него имеется опыт службы в армии и воинская специальность.

Ранее из зоны СВО вернулись рязанские депутаты Алексей Глазунов и Дмитрий Хубезов.