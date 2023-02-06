Кадыров заявил о намерении денацифицировать и демилитаризировать Польшу

Рамзан Кадыров заявил о намерении денацифицировать и демилитаризировать Польшу. Об этом глава Чечни написал в своем Telegram-канале.

Так Кадыров прокомментировал решение главы Бюро международной политики в канцелярии польского президента Марчина Пшидача о запросе вооружения у США.

По словам политика, Польша истощила свои военные ресурсы из-за поддержки Украины и теперь боится попасть по демилитаризацию после окончания СВО.

«Не скрою, такое намерение лично у меня есть, и я не раз заявлял, что борьба с сатанизмом должна продолжаться по всей Европе и в первую очередь на территории Польши. Так что поляки вовремя спохватились», — написал Кадыров.

Ранее глава Чечни уже высказывался по поводу необходимости демилитаризации стран НАТО и, в частности, Польши.