Гендиректора Скопинской художественной керамики арестовали на два месяца

в Пронском районном суде мужчине избрали меру пресечения.

Гендиректора ЗАО «Скопинская художественная керамика» Юрия Швецова арестовали на два месяца.

Об этом РЗН. инфо сообщили в Рязанском областном суде. В пятницу, 3 февраля, в Пронском районном суде мужчине избрали меру пресечения.

Напомним, Юрия Швецова задержали из-за развратных действий связанных с несовершеннолетними. Позже стало известно, что стало причиной задержания.