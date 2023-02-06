Директора фабрики скопинской керамики задержали после общения с девочкой у магазина

Девочка испугалась и убежала.

Директора фабрики скопинской керамики Юрия Швецова задержали после того, как он пообщался с 12-летней девочкой у магазина в Пронском районе. Как сообщил источник, Юрий Швецов ехал из Рязани в Скопин.

По дороге в Пронском районе он остановился у сельского магазина. Выйдя из машины, он заговорил с проходящей мимо девочкой. Девочка испугалась и убежала.

Правоохранители считают, что за разговором последовали действия, которые заставили девочку убежать. Юрия Швецова арестовали по статье 135 («Развратные действия в отношении несовершеннолетних»).

Напомним, Швецова арестовали на два месяца.