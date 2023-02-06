Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 06
-4°
Втр, 07
-6°
Срд, 08
-6°
ЦБ USD 70.6 0.22 07/02
ЦБ EUR 76.03 -0.7 07/02
Нал. USD 72.16 / 76.1 06/02 16:25
Нал. EUR 76.56 / 78.23 06/02 16:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Новое гастрономическое пространство в самом центре Рязани
Кухни разных стран и авторские концепции, небанальный с...
30 января 11:55
5 831
В «Школе 360» стартовал прием детей в первые классы
«Школа 360» — учреждение, которое строится и внутри, и ...
27 января 16:47
7 289
За что платить миллионы: топ-10 самых дорогих «однушек» в Рязани
26 января 16:48
10 382
РЗН. инфо оценил уборку рязанских тротуаров в центре города Рязани
В декабре в регион пришла неустойчивая погода. То выпад...
20 января 10:00
14 175
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Директора фабрики скопинской керамики задержали после общения с девочкой у магазина
Девочка испугалась и убежала.

Директора фабрики скопинской керамики Юрия Швецова задержали после того, как он пообщался с 12-летней девочкой у магазина в Пронском районе. Как сообщил источник, Юрий Швецов ехал из Рязани в Скопин.

По дороге в Пронском районе он остановился у сельского магазина. Выйдя из машины, он заговорил с проходящей мимо девочкой. Девочка испугалась и убежала.

Правоохранители считают, что за разговором последовали действия, которые заставили девочку убежать. Юрия Швецова арестовали по статье 135 («Развратные действия в отношении несовершеннолетних»).

Напомним, Швецова арестовали на два месяца.