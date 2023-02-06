Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 1200 человек

При землетрясении на юге Турции, произошедшем в понедельник, 6 февраля, по последним данным, погибли 912 человек, пострадали 5385. Об этом передает РИА Новости .

На юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Также толчки зафиксировали в Сирии, там жертвами стихии стал 371 человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что точное число погибших пока невозможно. Он назвал это землетрясение крупнейшим для Турции стихийным бедствием с 1939 года.

Кроме того, разрушения затронули столицу Ливана Бейрут и север Ирака.

МЧС России заявило о готовности направить в Турцию два самолета со спасателями. Президент Владимир Путин выразил соболезнования лидерам Сирии и Турции и отметил, что Россия готова оказать поддержку в устранении последствий ЧП.

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