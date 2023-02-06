Бойцы ЧВК «Вагнер» взяли Бахмут в тактическое окружение

Бойцы ЧВК «Вагнер» взяли Бахмут в тактическое окружение. Об этом один из участников кампании рассказал газете « Известия ».

Он уточнил, что главный козырь в боях за Бахмут — штурмовой бой.

«Если не в оперативном, то мы 100% держим их в тактическом окружении. С трех сторон давим. Сближаемся максимально быстро», — поделился боец.

Ранее основатель «Вагнера» Евгений Пригожин в своем Telegram-канале рассказал , что в Бахмуте идут ожесточенные бои.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал очень сложной ситуацию на Донбассе в целом.

Фото Telegram-канал «Пресс-служба Пригожина»