Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 06
-4°
Втр, 07
-6°
Срд, 08
-6°
ЦБ USD 70.38 0.34 04/02
ЦБ EUR 76.73 -0.23 04/02
Нал. USD 71.9 / 76.1 06/02 12:55
Нал. EUR 76.76 / 78.6 06/02 12:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Новое гастрономическое пространство в самом центре Рязани
Кухни разных стран и авторские концепции, небанальный с...
30 января 11:55
5 686
В «Школе 360» стартовал прием детей в первые классы
«Школа 360» — учреждение, которое строится и внутри, и ...
27 января 16:47
7 158
За что платить миллионы: топ-10 самых дорогих «однушек» в Рязани
26 января 16:48
10 249
РЗН. инфо оценил уборку рязанских тротуаров в центре города Рязани
В декабре в регион пришла неустойчивая погода. То выпад...
20 января 10:00
14 052
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Бойцы ЧВК «Вагнер» взяли Бахмут в тактическое окружение

Бойцы ЧВК «Вагнер» взяли Бахмут в тактическое окружение. Об этом один из участников кампании рассказал газете «Известия».

Он уточнил, что главный козырь в боях за Бахмут — штурмовой бой.

«Если не в оперативном, то мы 100% держим их в тактическом окружении. С трех сторон давим. Сближаемся максимально быстро», — поделился боец.

Ранее основатель «Вагнера» Евгений Пригожин в своем Telegram-канале рассказал, что в Бахмуте идут ожесточенные бои.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал очень сложной ситуацию на Донбассе в целом.

Фото Telegram-канал «Пресс-служба Пригожина»