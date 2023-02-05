ВСУ обстреляли село в Курской области

В воскресенье, 5 февраля, Украина обстреляла приграничное село Горналь в Суджанском районе.

ВСУ обстреляли село в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

В воскресенье, 5 февраля, Украина обстреляла приграничное село Горналь в Суджанском районе.

Как сообщил Старовойт, при обстреле никто не пострадал, но снаряды перебили ЛЭП, которая ведет к водонапорной башне, повредили автомобиль и выбили стекла в одном из домов.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области обстреляли село Красное.