ВСУ обстреляли село в Курской области
В воскресенье, 5 февраля, Украина обстреляла приграничное село Горналь в Суджанском районе.
ВСУ обстреляли село в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
В воскресенье, 5 февраля, Украина обстреляла приграничное село Горналь в Суджанском районе.
Как сообщил Старовойт, при обстреле никто не пострадал, но снаряды перебили ЛЭП, которая ведет к водонапорной башне, повредили автомобиль и выбили стекла в одном из домов.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области обстреляли село Красное.