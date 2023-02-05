В Воронежской области сбежали шестеро мобилизованных

В Воронежской области сбежали шестеро мобилизованных. Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщил Telegram-канал Baza.

По предварительной информации, военнослужащие вышли из поезда в Воронеже без разрешения командования. В настоящее время их местонахождение неизвестно. Из-за сбежавших усилили посты ДПС в Москве и Подмосковье. Также ориентировки на них отправили в областные отделения полиции.

Список разыскиваемых мужчин: Дмитрий К., 26 летАлексей Т., 31 годЮрий М., 31 годМихаил С., 33 годаМихаил Ш., 22 годаАндрей Н., 35 лет.

По сведениям полиции, часть военнослужащих могли уехать в сторону Москвы на белом такси «Фольксваген Поло».