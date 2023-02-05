В Волгоградской области катер на воздушной подушке насмерть сбил рыбака

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

В Волгоградской области катер на воздушной подушке насмерть сбил рыбака. Об этом сообщили в пресс-службе западного межрегионального следственного управления на транспорте.

Инцидент произошел днем в субботу, 4 февраля, около центрального пляжа города Калач-на-Дону.

Примерно в 150 метрах от берега Дона 62-летний мужчина за рулем катера на воздушной подушке «Ижора 600» наехал на 68-летнего мужчину, который ловил рыбу на реке. От полученных травм он умер.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»).