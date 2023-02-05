В Тюменской области «Порше» опрокинулся в кювет, погибла женщина и собака

Авария произошла днем в воскресенье, 5 февраля, на 32 километре трассы «Тюмень-Нижняя Тавда».

В Тюменской области Porsche опрокинулся в кювет, погибла женщина и собака. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

Авария произошла днем в воскресенье, 5 февраля, на 32 километре трассы «Тюмень-Нижняя Тавда». Водитель Porsche Panamera не справился с управлением и съехал в кювет, где машина врезалась в дерево. В автомобиле ехали 24-летняя женщина, двое мужчин и две собаки.

От полученных травм на месте ДТП погибли женщина и собака, мужчин доставили в больницу. Судьба второй собаки неизвестна.

Проводится проверка.