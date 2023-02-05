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В Сапожке мать двоих детей лишили родительских прав

В Сапожке мать двоих детей суд лишил родительских прав. Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщает ИД «Пресса» со ссылкой на пресс-службу районного суда.

Известно, что воспитанием и содержанием детей занимался их отец. Мать малолетними детьми не занималась и не выплачивала алименты.

Женщина также не явилась на судебное заседание. Суд, выслушав объяснение истца, представителя органа опеки и попечительства, которая поддержала исковое заявление, а также прокурора, вынес решение об ограничении матери в родительских правах.

Решение суда в законную силу не вступило.