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В рязанской мэрии сообщили, что жители дома на проезде Грибоедова отказались переезжать
Ранее в соцсетях сообщили, что от несущей стены дома № 16-а на проезде Грибоедова отвалились кирпичи, там образовалась крупная трещина.

Специалисты горадминистрации приехали к жильцам дома № 16-а на проезде Грибоедова, от несущей стены которого отвалились кирпичи и образовалась крупная трещина. Сотрудники поговорили со всеми собственниками, которые были в доступе, и с квартиросъемщиками. На предложение переехать в гостиницу маневренного фонда — отремонтированные комнаты — жильцы ответили отказом.

Сообщается, что на месте работает межведомственная комиссия.

«Окончательная оценка будет дана комиссией после проведения экспертной организацией обследования строительных конструкций дома», — говорится в сообщении.

Ранее в мэрии заявили, что жильцов двух квартир переселили в маневренный фонд.