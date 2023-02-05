В Рязани жильцов дома на проезде Грибоедова временно переселили, здание огородили

Ранее в соцсетях сообщили, что от несущей стены дома № 16-а на проезде Грибоедова отвалились кирпичи, там образовалась крупная трещина.

В Рязани жильцов дома на проезде Грибоедова временно переселили, здание огородили. Об этом сообщили в пресс-службе рязанской мэрии.

Жильцов двух квартир временно переселили в маневренных фонд. Уточняется, что в воскресенье, 5 февраля, также пройдет заседание межведомственной комиссии, где оценят состояние дома.

В пресс-службе добавили, что ситуация находится на контроле у администрации.

Напомним, ранее в соцсетях сообщили, что от несущей стены дома № 16-а на проезде Грибоедова отвалились кирпичи, там образовалась крупная трещина.