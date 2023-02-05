В Рязани на улице Молодцова нашли труп мужчины

По информации регионального следкома, погибший − мужчина без определенного места жительства.

В субботу, 4 февраля, в Рязани на улице Молодцова нашли труп мужчины. Об этом РЗН. инфо сообщили в региональном следственном управлении СК.

В следкоме уточнили, что погибший — 35-летний мужчина без определенного места жительства. Его тело нашли недалеко от дома № 12 по улице Молодцова.

Как отметили в ведомстве, Московским МСО Рязани организована проверка по факту смерти мужчины без определенного места жительства.

«В ходе осмотра тела визуальных признаков насильственной смерти мужчины не обнаружено», — рассказали в СК.