В Рязани в доме на проезде Грибоедова отвалились кирпичи от несущей стены и образовалась трещина

В Рязани в доме на проезде Грибоедова отвалились кирпичи от несущей стены и образовалась трещина. Пост об этом в воскресенье, 5 февраля, опубликовали в группе «Рязань».

Речь идет о доме № 16а на проезде Грибоедова. На нем обрушилась кирпичная кладка от несущей стены и пошла трещина по всему зданию. Рязанцы опасаются, что в скором времени из-за этого могут быть жертвы.

«Вывалилась несущая стена и огромная трещина по дому. Администрация, решайте вопрос, ведь могут быть жертвы. Там мимо проходят школьники и рядом детская площадка», — говорится в посте.