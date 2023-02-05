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В Рязани на улице Зубковой уличные собаки чуть не загрызли девушку
По словам рязанки, инцидент случился 29 января на улице Зубковой.

В Рязани на улице Зубковой уличные собаки чуть не загрызли девушку. Пост об этом в субботу, 4 февраля, опубликовали в группе «Новости Рязани Вконтакте».

По словам рязанки, инцидент случился 29 января на улице Зубковой. Девушка проходила мимо собаки, и та подбежала к ней и начала сзади кусать и отдергивать пуховик.

«Я не делала никаких резких движений, а постаралась ускориться, не обращая на нее внимания. В следующую секунду из-под труб выбежала стая собак — по памяти около 7 штук. Они начали не просто лаять в стороне, они побежали с воем и визгом на меня. Я знала, что нельзя бежать в такой ситуации, постаралась не паниковать насколько это возможно и первое время отбивалась от них сумкой, когда они подбежали. Они окружили меня и пытались напасть, выгрызая куски от моего пальто (слава богу оно было в пол). Я кричала о помощи так, что у меня пропал голос. В какой-то момент одна из собак, что была сзади прыгнула на меня и повалила на землю, я закрылась пуховиком и прижалась к земле, продолжая кричать и звать помощь. В этот момент они издавали страшные звуки и пытались вгрызться мне в лицо, которое я прятала за воротником своего пальто, и тело», — говорится в посте.

Избежать трагедии удалось благодаря мужчине, который проезжал мимо на машине. Он выбежал из автомобиля и прогнал собак.

«Мое тело в ссадинах и синяках, слава богу, я пряталась за своим пуховиком, и собака не успела глубоко прокусить мне палец, оставив лишь неглубокую ранку. Куда обращаться в такой ситуации? Прикладываю видео, которое я записала в шоковом состоянии сразу же после прихода домой», — написала девушка.