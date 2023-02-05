В Рязани на трех улицах отключат холодную воду

Без воды останутся жители восьми домов, а также детский сад.

В Рязани на трех улицах отключат холодную воду. Об этом сообщили на сайте водоканала.

В понедельник, 6 февраля, с 09:30 до 17:00 воды не будет по следующим адресам:

улица Дзержинского, дома № 16, 16-а, 18, 30, 32;

Троллейбусный переулок, дома №№ 3, 4, 6;

улица Шевченко, дом № 18 (детский сад № 139).

Подвоз технической воды организуют с 10:30 по адресу: Троллейбусный переулок, дом № 4.

Причина отключения воды — ремонтные работы на водопроводе.