В Подмосковье сосед по коммунальной квартире убил девятилетнего ребенка

В Подмосковье сосед по коммунальной квартире убил девятилетнего ребенка, показывая боевые приемы с использованием ножа. Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщила пресс-служба столичного следкома.

Трагедия случилась накануне вечером в субботу, 4 февраля, в Балашихе в одной из коммунальных квартир. По данным следователей, 47-летний сосед ребенка, находясь в пьяном состоянии, решил показать ему боевые приемы. В какой-то момент он случайно нанес девятилетнему ребенку смертельное ранение. Сам мужчина утверждает, что мальчик сам упал на нож.

Также установлено, что ребенок жил с отцом, мать лишили родительских прав. На момент трагедии отец отошел из комнаты.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело. Сосед задержан.