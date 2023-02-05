В Минобороны сообщили о подготовке ВСУ провокации в Краматорске. Об этом
Сообщается, что украинские спецслужбы в ближайшее время намерены осуществить масштабную провокацию для обвинения России в совершении якобы «военных преступлений».
Для этого в Краматорске планируют подорвать здания наркологического и онкологического диспансеров, а также первой городской больницы. Отмечается, что персонал больниц уже эвакуировали, а всех сотрудников перевели на удаленный формат работы до особых указаний.
Также в Минобороны подчеркнули, что в Краматорск уже приехали в сопровождении СБУ журналисты западных СМИ. Их задача — распространить информацию для ответной реакции мирового сообщества и ускорения поставок оружия Киеву.