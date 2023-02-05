В Кораблине пропала 69-летняя Анна Суркова

Женщина пропала 3 февраля. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

В Кораблине пропала 69-летняя Анна Суркова. Ориентировку на поиск женщины в воскресенье, 5 февраля, опубликовал поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Женщина пропала 3 февраля. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Анна Суркова имеет рост 167 см, нормальное телосложение, седые короткие волосы и карие глаза. В день пропажи была одета в зеленую куртку, темные брюки, черную шапку и черные ботинки. С собой есть трость для ходьбы.

Всех, кто располагает информацией о пропавшей, просьба сообщить по телефонам 112 или 8 (800)700-54-52.

Позже стало известно, что женщину нашли живой.