В Кемеровской области в ДТП погибли четыре человека, среди них двухмесячный ребенок

По предварительным данным, водитель легковушки потерял управление после появления на дороге дикого животного — машина выехала на «встречку», где и столкнулась с фурой.

В Кемеровской области в ДТП погибли четыре человека, среди них двухмесячный ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла в воскресенье, 5 февраля, около 20:00 в Топкинском муниципальном округе. На 239 километре трассы Р-255 «Сибирь» столкнулись Volkswagen Polo и грузовик Hino Ranger.

По предварительным данным, водитель легковушки потерял управление после появления на дороге дикого животного — машина выехала на «встречку», где и столкнулась с фурой.

В аварии погибли четыре человека, которые ехали в Polo: двое взрослых и двое детей — трехлетняя девочка и двухмесячный мальчик.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.