В Каменске-Уральском мужчина на тюбинге врезался в дерево и сломал позвоночник

В Каменске-Уральском мужчина на тюбинге врезался в дерево и сломал позвоночник. Кадры в воскресенье, 5 февраля, опубликовал Telegram-канал Shot.

Инцидент случился накануне в субботу, 4 февраля, недалеко от базы отдыха «Металлист».

На кадрах видно, как мужчина съехал с ватрушки со склона, а через несколько секунд врезался в березу. Пострадавший потерял сознание. Медики диагностировали у него перелом позвоночника и переломы четырех ребер.