В Херсонской области на подконтрольной ВСУ территории дети подорвались на минах

Речь идет о Снегиревском районе. По словам главы российской администрации района Юрия Барбашова, ВСУ беспорядочно минируют эту территорию, из-за чего страдают мирные граждане.

В Херсонской области на подконтрольной ВСУ территории дети подорвались на минах. Об этом в воскресенье, 5 января, сообщил глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов, передает РИА Новости.

Речь идет о Снегиревском районе. По словам Барбашова, ВСУ беспорядочно минируют эту территорию, из-за чего страдают мирные граждане.

«Еще одна проблема, теперь она стоит перед оккупационными властями, а решать ее придется нам — это беспорядочное минирование территории района в период нахождения там линии разграничения. То есть на много десятков километров вглубь от линии разграничения на запад украинские войска беспорядочно минировали территорию. Проселочные дороги заминированы, и люди, которые пытаются по ним проехать к своим селам, подрываются. Вот недавно был подрыв — пострадали дети, пострадала семья. То есть передвигаться по проселочным дорогам просто невозможно, просто опасно», — отметил глава Снигиревского района.