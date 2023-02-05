«Рязаньвест» хотят признать банкротом из-за долга налоговой на 18,5 миллионов рублей

Федеральная налоговая служба обратилась в Арбитражный суд Рязанской области с заявлением о признании несостоятельным ООО «Рязаньвест» из-за долга по уплате обязательных платежей на сумму 18 596 тысяч рублей.

«Рязаньвест» хотят признать банкротом из-за долга налоговой на 18,5 миллионов рублей. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

Федеральная налоговая служба обратилась в Арбитражный суд Рязанской области с заявлением о признании несостоятельным ООО «Рязаньвест» из-за долга по уплате обязательных платежей на сумму 18 596 тысяч рублей.

В настоящий момент заявление остановлено из-за недостаточных доказательств по делу по стороны ФНС. Налоговая должна предоставить необходимые документы до 24 марта.

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