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Рязанец предстанет перед судом за убийство мужчины, укравшего из магазина спиртное

В Рязани осудят мужчину за убийство. Подробности в воскресенье, 5 февраля, привела пресс-служба регионального следкома.

Установлено, что 18 августа 2022 года в селе Высокое мужчина пришел в магазин, где работает его жена. Он забрал два спиртных напитка и попытался уйти без оплаты. Женщина не смогла самостоятельно пресечь попытку воровства ее мужа и обратилась за помощью к пьяному односельчанину. Когда последний попытался вернуть спиртное в магазин, он нанес потерпевшему удар ножом, повредив бедренную артерию. От полученного ранения он скончался на месте происшествия.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Его направили в суд для рассмотрения по существу.