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Мизулина опровергла распространяемую от ее имени информацию о блокировке YouTube в России
Ранее информацию о возможной блокировке видеохостинга распространили в фейковых Telegram-каналах. Сообщалось, что YouTube в России заблокирую с 28 февраля.

Екатерина Мизулина опровергла распространяемую от ее имени информацию о блокировке YouTube в России. Об этом глава лиги безопасного интернета сообщила ТАСС в воскресенье, 5 февраля.

Ранее информацию о возможной блокировке видеохостинга распространили в фейковых Telegram-каналах. Сообщалось, что YouTube в России заблокирую с 28 февраля.

«Заявление, распространенное от моего имени, о возможной блокировке YouTube в России 28 февраля не соответствует действительности», — сказала Мизулина.

Глава Лиги безопасного интернета также подчеркнула, что намерена обратиться в Роскомнадзор в связи с распространением в Telegram фейковых сообщений от ее имени.

О скорой блокировке видеохостинга ранее сообщил руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.