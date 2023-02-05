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Министр обороны Украины Резников заявил, что готов к возможной отставке
Ранее в отставку уже ушли советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко и замминистра обороны Украины Вячеслав Шаповалов.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что готов к возможной отставке. Об этом глава Минобороны рассказал в интервью изданию «Украинская правда», пишет РИА Новости.

Резников заявил, что не сообщал об отставке, но готов к любому развитию событий, если президент Украины Владимир Зеленский примет такое решение. Он уточнил, что ни один чиновник «не вечен в кресле» и нужно понимать, что этот этап рано или поздно закончится.

Также глава ведомства отметил, что дальше будет делать то, что ему предложит Зеленский.

Уточняется, что ранее депутат Верховной рады от партии «Голос» Ярослав Железняк заявил, что Резникова могут поменять на Кирилла Буданова из главного управления разведки.

Ранее в отставку уже ушли советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко и замминистра обороны Украины Вячеслав Шаповалов.