Экс-премьер Израиля рассказал про обещание Путина не убивать Зеленского

Политик сообщил, что в начале спецоперации он выступил в качестве посредника между Россией и Украиной.

Экс-премьер Израиля рассказал про обещание Путина не убивать Зеленского. Об этом Нафтали Беннет сообщил в интервью, опубликованном на его YouTube-канале, пишет РИА Новости .

Политик рассказал, что в начале спецоперации он выступил в качестве посредника между Россией и Украиной, когда Владимир Зеленский попросил его связаться с Владимиром Путиным.

«Я ему сказал: «Я хочу пояснить, вы даете мне слово, что не убьете Зеленского?» Он ответил: «Я не убью Зеленского», — заявил экс-премьер Израиля.

Беннет уточнил, что после разговора позвонил украинскому лидеру и передал слова российского президента. После этого, Владимир Зеленский, находящийся на тот момент в бункере, вернулся в свой офис.

Также бывший премьер-министр Израиля отметил, что в начале спецоперации Владимир Путин был готов отказаться от денацификации и демилитаризации в качестве целей спецоперации, а Зеленский со своей стороны высказался в пользу отказа Украины от идеи вступить в НАТО. Но страны запада приняли решение «громить Путина, а не договариваться», что и послужило причиной завершения переговоров.