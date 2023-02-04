Жителя Клепиковского района осудят за убийство брата

Житель Клепиковского района предстанет перед судом по обвинению в убийстве брата. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Житель Клепиковского района предстанет перед судом по обвинению в убийстве брата. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Клепиковского района 1983 года рождения. Его обвиняют в убийстве.

Следствием установлено, что 28 ноября 2022 года в деревне Тамышево Клепиковского района между нетрезвыми братьями произошел бытовой конфликт. В итоге младший ударил старшего охотничьим ножом в область груди. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.

В кратчайшие сроки подозреваемого задержали и заключили под стражу.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в суд.