Жителя Клепиковского района осудят за убийство брата
Житель Клепиковского района предстанет перед судом по обвинению в убийстве брата. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
Житель Клепиковского района предстанет перед судом по обвинению в убийстве брата. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Клепиковского района 1983 года рождения. Его обвиняют в убийстве.
Следствием установлено, что 28 ноября 2022 года в деревне Тамышево Клепиковского района между нетрезвыми братьями произошел бытовой конфликт. В итоге младший ударил старшего охотничьим ножом в область груди. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.
В кратчайшие сроки подозреваемого задержали и заключили под стражу.
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в суд.