В Саратовской области при столкновении «Лады» с фурой погибли четыре человека

Авария случилась около 9:30 на участке автодороги вблизи поселка Быков Отрог, сообщает «МВД Медиа».

В Балаковском районе Саратовской области утром в субботу, 4 февраля, произошло смертельное ДТП с участием грузовика и легковушки. Авария случилась около 9:30 на участке автодороги вблизи поселка Быков Отрог, сообщает «МВД Медиа».

На трассе столкнулись «Лада Ларгус» и грузовик. В результате ДТП водитель «Лады» и трое его пассажиров, включая девушку 2001 года рождения, от полученных травм скончались на месте. Двое пассажиров легковушки госпитализированы. Водитель грузовика не пострадал.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.