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В Сапожке при пожаре пострадал 47-летний мужчина
В Сапожке во время пожара в жилом одноэтажном доме пострадал мужчина 1975 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В Сапожке во время пожара в жилом одноэтажном доме пострадал мужчина 1975 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в субботу, 4 февраля, в 14:58. Загорелся жилой одноэтажный дом. Огонь охватил комнату. Пострадал 47-летний мужчина, его госпитализировали.

Общая площадь пожара составила 6 кв. м. Устанавливаются причина пожара и ущерб.

На место ЧП выезжал один автомобиль, три человека личного состава Государственной противопожарной службы.