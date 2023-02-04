В Рязанской области 5 февраля ожидается небольшой снег

В Рязанской области в воскресенье, 5 февраля, синоптики обещают небольшой снег. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

В Рязанской области в воскресенье, 5 февраля, синоптики обещают небольшой снег. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

Будет облачно. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный, с переходом на северо-восточный, 4-9 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит -8, -3 градуса, днем −6…−1 градус.