В Рязанской области 5 февраля ожидается небольшой снег
В Рязанской области в воскресенье, 5 февраля, синоптики обещают небольшой снег. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области в воскресенье, 5 февраля, синоптики обещают небольшой снег. Прогноз погоды опубликован на
Будет облачно. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица.
Ветер юго-восточный, с переходом на северо-восточный, 4-9 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит -8, -3 градуса, днем −6…−1 градус.