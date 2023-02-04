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В поселке Скопинского района произошел крупный пожар
В поселке Павелец Скопинского района в пятницу, 3 февраля произошел крупный пожар. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера примерно в 22:00, сообщается на сайте ИД «Пресса».

В поселке Павелец Скопинского района в пятницу, 3 февраля произошел крупный пожар. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера примерно в 22:00, сообщается на сайте ИД «Пресса».

На место выехали три пожарных расчета из поселка Павелец, села Горлово и Скопина. Недалеко от школы в частном секторе огонь охватил три сарая.

Пожарные потушили пламя, но строения спасти не удалось. Сумму ущерба и причины возгорания выяснят специалисты.