В поселке Скопинского района произошел крупный пожар

В поселке Павелец Скопинского района в пятницу, 3 февраля произошел крупный пожар. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера примерно в 22:00, сообщается на сайте ИД «Пресса».

В поселке Павелец Скопинского района в пятницу, 3 февраля произошел крупный пожар. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера примерно в 22:00, сообщается на сайте ИД «Пресса» .

На место выехали три пожарных расчета из поселка Павелец, села Горлово и Скопина. Недалеко от школы в частном секторе огонь охватил три сарая.

Пожарные потушили пламя, но строения спасти не удалось. Сумму ущерба и причины возгорания выяснят специалисты.