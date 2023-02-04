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В Петербурге 27-летний мужчина зарезал жену священника
В Санкт-Петербурге полицейские задержали мужчину, который зарезал женщину в подъезде жилого дома на Коломенской улице. По данным источника РЕН ТВ, убитая оказалась женой священника и настоятеля храма Святой Живоначальной Троицы «Кулич и Пасха».

В Санкт-Петербурге полицейские задержали мужчину, который зарезал женщину в подъезде жилого дома на Коломенской улице. По данным источника РЕН ТВ, убитая оказалась женой священника и настоятеля храма Святой Живоначальной Троицы «Кулич и Пасха».

По данным пресс-службы регионального МВД, на лестничной площадке у женщины случился конфликт с ее 27-летним знакомым. В итоге молодой человек ударил ножом 35-летнюю женщину и сбежал. Женщина скончалась, у нее осталось трое маленьких детей.

Местонахождение подозреваемого оперативно установили, в течение трех часов его задержали. Выясняются обстоятельства убийства, преступника допрашивают.

Как сообщает 78 со ссылкой на источник, зарезавший жену священника сделал это из мести. Мужчина пять лет служил в храме, где служит настоятелем муж убитой. Он помогал в храме по хозяйству и делал ремонт, а также завязал отношения с одной из работниц. Мужчина считал, что настоятель мало ему платил, а его жена угрожала уволить его возлюбленную. Также убийцу жены священника ранее уличили в воровстве в храме и пригрозили наказанием, после чего он решился на преступление. Нож мужчина взял из храма, где служит супруг убитой.