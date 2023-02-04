В Петербурге 27-летний мужчина зарезал жену священника

В Санкт-Петербурге полицейские задержали мужчину, который зарезал женщину в подъезде жилого дома на Коломенской улице. По данным источника РЕН ТВ, убитая оказалась женой священника и настоятеля храма Святой Живоначальной Троицы «Кулич и Пасха».

В Санкт-Петербурге полицейские задержали мужчину, который зарезал женщину в подъезде жилого дома на Коломенской улице. По данным источника РЕН ТВ, убитая оказалась женой священника и настоятеля храма Святой Живоначальной Троицы «Кулич и Пасха».

По данным пресс-службы регионального МВД, на лестничной площадке у женщины случился конфликт с ее 27-летним знакомым. В итоге молодой человек ударил ножом 35-летнюю женщину и сбежал. Женщина скончалась, у нее осталось трое маленьких детей.

Местонахождение подозреваемого оперативно установили, в течение трех часов его задержали. Выясняются обстоятельства убийства, преступника допрашивают.