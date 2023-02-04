В центре Рязани поймали пьяного 36-летнего водителя

В пятницу, 3 февраля, около 14:00 в центре Рязани остановили пьяного мужчину за рулем. Это произошло в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель», сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В пятницу, 3 февраля, около 14:00 в центре Рязани остановили пьяного мужчину за рулем. Это произошло в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель», сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники отдельного батальона ППС полиции на улице Горького остановил автомобиль ВАЗ-2112, который передвигался неуверенно. Во время проверки документов у 36-летнего водителя полицейские заметили, что его поведение неадекватно, и предположили, что мужчина нетрезв. На место вызвали сотрудников ДПС Госавтоинспекции.

Пройти медосвидетельствование на состояние опьянения водитель отказался. Мужчина отстранен от управления автомобилем, на него составлен административный протокол.

Водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от полутора до двух лет.